¡Maravilloso! Messi regresó y es el mejor jugador de la jornada 32

Lionel Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la jornada 32 de la MLS tras marcar un doblete para el Inter Miami en su primer partido después de dos meses fuera por lesión.

El argentino brilló el pasado sábado con dos goles en el triunfo por 3-1 del Inter Miami frente al Philadelphia Union. Fue el uruguayo Luis Suárez quien marcó el otro tanto de los de Florida, que llegó precisamente a pase de Lionel Messi.

El “10” de la “Albiceleste” acumula ya cuatro premios de mejor jugador de la jornada en la MLS este año, ya que también ganó los correspondientes a las jornadas 9, 11 y 12.

En total, el Inter Miami se ha llevado siete de estos galardones este curso puesto que Suárez se hizo con los reconocimientos de las jornadas 3, 5 y 29.

Tras recuperarse de la lesión en el tobillo que se hizo el 14 de julio en la final de la Copa América, Messi lleva ahora 14 goles y 14 asistencias en esta campaña de la MLS.

Inter Miami es líder de la Conferencia Este con 62 puntos y es el principal favorito para conquistar este año el MLS Supporters’ Shield, el título que consigue el equipo con más puntos de la MLS en la temporada regular.

El otro título que entrega la MLS es la MLS Cup, un trofeo que va a parar al campeón de los ‘playoff’ de la MLS.

El Inter Miami afronta esta semana dos partidos a domicilio: el miércoles contra el Atlanta United y el sábado frente al New York City.

