Roma destituye a Daniele De Rossi

La AS Roma ha sorprendido con la destitución de Daniele De Rossi como entrenador del primer equipo, apenas cuatro partidos después del inicio de la temporada 2024-2025 de la Serie A. La decisión, anunciada este miércoles, ha generado una gran conmoción tanto en la afición como en el entorno del club, ya que De Rossi, una leyenda del fútbol italiano y particularmente del equipo romano, no había tenido mucho tiempo para demostrar su capacidad como técnico.

La noticia fue comunicada a través de un breve pero claro comunicado del club, que señalaba: “El AS Roma anuncia que Daniele De Rossi ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo”. A pesar de la escasa cantidad de información proporcionada, el mensaje del club dejó claro que la decisión se tomó “en el mejor interés del equipo”, destacando la necesidad de “retomar rápidamente el camino deseado” en un momento crucial, ya que la temporada aún está en su fase inicial.

El club añadió unas palabras de agradecimiento para De Rossi: “A Daniele, que siempre estará en casa en el club giallorossi, un sincero agradecimiento por el trabajo realizado en los últimos meses con pasión y dedicación”. Con esto, la Roma buscó suavizar el impacto de la decisión en la figura de De Rossi, cuyo legado como jugador sigue siendo intachable.

La salida de Daniele De Rossi se da tras un inicio de temporada poco prometedor. En los cuatro primeros encuentros de la Serie A, la Roma solo pudo sumar tres puntos, lo que encendió las alarmas en la directiva y llevó a tomar una decisión que, según múltiples reportes, no era esperada. La Roma, un club con aspiraciones de competir en lo más alto tanto en Italia como en Europa, se encuentra en una situación en la que no puede permitirse un inicio flojo, especialmente con la presión de regresar a competiciones europeas tras un final de la temporada pasada lejos de las expectativas.

A pesar de los resultados, la salida de De Rossi ha tomado por sorpresa a muchos dentro del entorno del club y de la afición. El exmediocampista había asumido el cargo de entrenador en enero de 2024, reemplazando a José Mourinho, y, a pesar de las dificultades iniciales, logró un desempeño aceptable al final de la temporada pasada. Incluso, su contrato había sido renovado hasta junio de 2027, lo que parecía indicar que la directiva confiaba en un proyecto a largo plazo con él a la cabeza.

🚨🟡🔴 BREAKING: AS Roma have sacked the manager Daniele de Rossi.

After 3 points in 4 games, de Rossi has been fired by Roma owners Friedkin family. pic.twitter.com/c9J8CNLDPY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2024