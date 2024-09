Lando Norris conquista el Gran Premio de Singapur 2024

Lando Norris ha vuelto a brillar en el Gran Premio de Singapur 2024, una carrera que destacó por su impecable actuación al volante y por consolidar al británico como una de las principales figuras de la temporada. El piloto de McLaren lideró de principio a fin en un circuito que históricamente ha sido uno de los más desafiantes de la Fórmula 1, logrando su tercera victoria en la categoría reina del automovilismo.

El Gran Premio de Singapur no solo ofreció un espectáculo visual nocturno bajo las luces del trazado urbano de Marina Bay, sino también una prueba exigente de habilidad, concentración y resistencia. Para Lando Norris, fue una demostración magistral de control y destreza al volante, en la que casi rozó el “Grand Slam”, un logro que implica salir desde la pole position, liderar todas las vueltas, ganar la carrera y, además, marcar la vuelta rápida. Sin embargo, este último hito se le escapó en la vuelta final, cuando Daniel Ricciardo, en su probable despedida de la Fórmula 1, logró arrebatarle la vuelta rápida en los últimos giros.

LANDO NORRIS WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX 🤩

The McLaren driver takes a brilliant lights-to-flag victory 💪 Max Verstappen comes home in second place. Oscar Piastri takes the final podium place 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UejoVb7EF5

— Formula 1 (@F1) September 22, 2024