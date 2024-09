El aberrante hallazgo del FBI que complica el caso de Sean Combs

El FBI y la Fiscalía de Nueva York continúan con la investigación por el caso Sean Combs.

Las entidades acusan al cantante de abusar, amenazar y coaccionar a mujeres y otras personas de su entorno para satisfacer sus deseos sexuales.

En el marco de la investigación, la fiscalía dio a conocer que hallaron algo aberrante en la mansión del rapero, lo que complicaría aún más su situación.

Here's top SDNY prosecutor Damian Williams' full press conference about the criminal case against Sean "Diddy" Combs: pic.twitter.com/2wYfuyUZVi

— Meghann Cuniff (@meghanncuniff) September 17, 2024