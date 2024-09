Marjorie de Sousa se quita los implantes mamarios y así luce ahora

Marjorie de Sousa reveló que hace tres meses decidió retirarse los implantes mamarios en una clínica de Colombia tras presentar hinchazón de ojos, tobillos y pies, gripe, alergia, agotamiento y migraña.

La actriz apareció recientemente en las redes sociales, para contar un delicado testimonio de cómo se sometió a la operación.

Según confesó la venezolana, se quitó las prótesis por motivos de salud, pero también hubo razones de fuerza mayor que la llevaron a tomar esta decisión.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, ella revela que nunca llegaron a encontrarle una enfermedad como tal.

Sin embargo, cuenta que sí tenía varios síntomas que, según el médico, ya había visto en otras pacientes que se realizaron el retiro de los implantes.

“Ya no se me hinchan los pies”, dijo Marjorie en el video. “Antes se me hinchaban los pies y no sabía por qué”, contó a sus seguidores.