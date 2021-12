¡Por su salud! Famosas que se retiraron los implantes de senos

En el 2016, Nicole Kidman decidió retirarse los implantes por miedo a una sustancia tóxica en su cuerpo. La actriz de Eyes wide shut o Big Little lies se realizó una operación cuando salieron a la luz los peligros de la silicona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Kidman (@nicolekidman)

Dos años antes, Victoria Beckham, la famosa Spice Girl confesó que se había deshecho de sus implantes mamarios porque no se veía natural con ellos. “Ya no los tengo. Creo que podría haberlos comprado”, bromeó.

Pamela Anderson, la ex ‘vigilante de la playa’, fue pionera en ser icono de un busto grande y también en renunciar a serlo. En 1999 se quitó las prótesis tras muchos años con ellas. “Soy bajita y no me veía bien con esos pechos enormes, llevaba tiempo deseando quitármelos”, confesó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pamela Anderson 🌸 (@pamelaanderson)

Scarlett Johanson también redujo su seno por motivos de estética y laborales, ya que quería que le dieran papeles más variados, no solo del estereotipo de mujer sexy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Scarlett Johansson (@scarlettjohanssonworld)

Angelia Jolie se hizo una doble mastectomía por prevención para evitar un posible cáncer hormonal hereditario. “Una vez que supe que esta era mi realidad decidí actuar y minimizar el riesgo al máximo. Tomé entonces la decisión de hacerme una doble mastectomía preventiva”, comentó.

Este 2021 otras famosas también decidieron dar este paso y dejar atrás los implantes de senos.

Brenda Zambrano, ex participante de Acapulco Shore, deslumbró a sus fans al informar que se retiraba los implantes. Ahora luce más natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brenda Zambrano ⚡️ (@brendazambranoc)

Carmen Aub quien le dio vida a “Rutila Casillas” en El Señor de los Cielos, también decidió operarse este año.

Chrissy Teigen, esposa de John Legend, mostró sus cicatrices como resultado de retirarse los implantes de senos.

También le puede interesar: ►Joseph Baena habla del por qué no usa el apellido de Arnold Schwarzenegger

Publicidad