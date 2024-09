Johnny Depp revive a Jack Sparrow en una emotiva visita al hospital

El icónico Johnny Depp trajo de vuelta a su famoso personaje, el Capitán Jack Sparrow, durante una conmovedora visita al Hospital Universitario Donostia en San Sebastián, España, el 26 de septiembre. A sus 61 años, Depp se presentó completamente disfrazado, luciendo el icónico atuendo del pirata junto a su distintiva cabellera, para recorrer las áreas de pediatría y oncología del hospital.

Durante su visita, Depp mantuvo su personaje, posando para fotos y entablando conversaciones con pacientes y personal médico. La visita fue un éxito rotundo, generando sonrisas y alegría entre los niños hospitalizados. El hospital expresó su agradecimiento en redes sociales, destacando la energía y el apoyo que Depp brindó a su equipo y a los pacientes.

“Desde Osakidetza, y especialmente desde todo el personal del Hospital Universitario Donostia, queremos expresar nuestra infinita gratitud a Johnny Depp por su tiempo, su apoyo y su energía,” escribió la institución en español a través de la plataforma X.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Emisoras Unidas (@emisorasunidas)

La nueva película de Johnny Depp

La aparición de Depp en el hospital se produjo en el contexto del estreno de su nueva película “Modì, Three Days on the Wing of Madness”, donde se desempeña como director y productor, aunque no actúa. La biografía, basada en el artista italiano Amedeo Modigliani, cuenta con un elenco estelar que incluye a Riccardo Scamarcio, Al Pacino y Stephen Graham.

Depp, conocido por haber interpretado al Capitán Jack Sparrow en cinco películas de la franquicia “Piratas del Caribe” desde 2003 hasta 2017, ha dejado una huella indeleble en el cine. Su actuación no solo cautivó a los fans, sino que también le valió múltiples nominaciones a premios prestigiosos, incluido un Oscar. En 2004, recibió el Premio SAG al Mejor Actor en un Papel Principal.

Johnny Depp ha vuelto hoy a ser Jack Sparrow para visitar a niños enfermos del hospital de Donostia. Un gran gesto. pic.twitter.com/Lem2kiJD3S — El Profeta (@EiProfeta) September 26, 2024

Aunque la franquicia planeaba una sexta película tras el estreno de “Dead Men Tell No Tales” en 2017, el proyecto nunca se concretó. En ese momento, Depp enfrentaba una tumultuosa separación de su exesposa Amber Heard, quien lo acusó de abuso en un artículo de opinión, lo que desencadenó un prolongado proceso judicial que culminó con un veredicto a su favor.

Después de su emotiva visita en España, Depp se dirigirá a Nueva York para la inauguración de su exposición de arte “A Bunch of Stuff”, que abrirá sus puertas el 4 de octubre en el edificio Starrett-Lehigh en Manhattan.