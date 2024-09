El gol de Messi no es suficiente para darle el triunfo al Inter Miami

El Inter Miami continúa atravesando un periodo de altibajos en la Major League Soccer (MLS), y a pesar del destello de magia de Lionel Messi, el equipo no logró concretar una victoria en su enfrentamiento contra el Charlotte FC, concluyendo el partido con un empate 1-1. El encuentro, disputado este sábado en el Chase Stadium, dejó un sabor agridulce para el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino, que sigue sin reencontrarse con el triunfo tras tres partidos consecutivos sin victorias.

Lionel Messi, quien había permanecido dos partidos sin marcar, rompió esa sequía con una brillante anotación en la segunda mitad del encuentro. Sin embargo, el esfuerzo del astro argentino no fue suficiente para asegurar la victoria. El Inter Miami había comenzado en desventaja tras un gol del delantero polaco Karol Swiderski, que adelantó a Charlotte en el minuto 24. A pesar de los esfuerzos de la defensa del equipo de Florida, el Charlotte aprovechó una rápida jugada de ataque para poner el 1-0 en el marcador.

El Inter Miami, consciente de la importancia del partido para sus aspiraciones en la tabla, reaccionó con intensidad tras el descanso. Fue en el minuto 53 cuando Messi tomó el protagonismo y, con un soberbio disparo desde fuera del área, mandó el balón al fondo de la red, empatando el encuentro.

A pesar de la actuación destacada de Messi, el partido estuvo marcado por la sólida actuación del portero croata Kristijan Kahlina, quien se erigió como una auténtica barrera para los atacantes del Inter Miami. Messi, en particular, se topó en varias ocasiones con el arquero, que con intervenciones claves evitó lo que podría haber sido una noche más gloriosa para el argentino.

Además del gol de Messi, el ecuatoriano Leonardo Campana y el uruguayo Luis Suárez, también tuvieron oportunidades claras de ampliar la ventaja para el Inter Miami, especialmente en los minutos finales del partido. Sin embargo, ambos se encontraron con la solvencia defensiva del Charlotte y la firmeza de Kahlina bajo los tres palos.

A pesar del empate, el Inter Miami se mantiene en la cima de su conferencia, aunque dejó escapar la oportunidad de distanciarse de sus perseguidores. Con este resultado, el equipo acumula tres empates consecutivos (contra Atlanta United, New York City y ahora Charlotte).

El próximo reto del Inter Miami será crucial, ya que enfrentará al Columbus Crew, un equipo que también lucha por escalar posiciones en la tabla y que tiene en su mira reducir la diferencia con los equipos de la parte alta. Será un partido clave para determinar el futuro inmediato del equipo y sus aspiraciones de playoffs.

It just had to be him 🐐 💥 pic.twitter.com/hX0cuCd3E6

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 29, 2024