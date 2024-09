Critican a Danna Paola por cantar “My Heart Will Go On”

Danna Paola llegó a España para participar de jurado en un reality y ha causado controversia tras cantar “My Heart Will Go On” en el programa “La Revuelta”.

La cantante mexicana interpretó la canción de Céline Dion a pedido del conductor.

En medio de su charla con el presentador David Broncano, ella interpretó en inglés el éxito de los noventa con música en vivo; al finalizar, fue ovacionada por el público.

Mientras sus fanáticos la felicitaban y escribían comentarios orgullosos de ella, otros pusieron en duda su talento y la criticaron por supuestamente hacerlo mal.

Los internautas la criticaron por haberse “puesto en vergüenza en televisión europea” al querer cantar algo que no puede “porque no tiene el talento”.

Durante la entrevista, Danna Paola fue cuestionada sobre si había tenido alguna relación sentimental con un futbolista, y sorprendió con su respuesta.

La pregunta surgió luego de entonar una canción en apoyo al Real Madrid, lo que dio pie a la conversación. “¿Tu novio no es futbolista?”, preguntó David.

“No, no es futbolista del Madrid. Solo se pone la camiseta cuando juega el Madrid… He estado con futbolistas, pero no es algo que me interese”, respondió.