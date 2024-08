Celine Dion reclama a Trump por uso de su canción en mitin

Luego de que Donald Trump utilizara la icónica canción “My Heart Will Go On” de Celine Dion en un mitin de campaña, el equipo de la cantante negó haberle otorgado autorización para el uso del tema.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial en X, anteriormente conocida como Twitter, el equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., expresaron su rechazo a la utilización no autorizada del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de la artista en el evento.

“Hoy, el equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando ‘My Heart Will Go On’ en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, señala el comunicado. La publicación también enfatiza que “este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar”.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER

