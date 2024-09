Mbappé acorta plazos de recuperación y podría jugar ante el Lille

El delantero francés Kylian Mbappé ha sorprendido al mundo del fútbol una vez más, no solo por su capacidad dentro del campo, sino también por su asombrosa recuperación tras una lesión muscular. Apenas una semana después de sufrir una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, prevista para tres semanas de recuperación, Mbappé ha sido incluido en la convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Lille, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La lesión de Mbappé se produjo en un momento crítico para el Real Madrid, justo antes del derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, en el que los blancos empataron de visita. Las previsiones iniciales situaban su regreso para después del parón internacional, el 19 de octubre, en el encuentro contra el Celta de Vigo. Sin embargo, en una muestra de su gran fortaleza física y profesionalismo, el atacante galo ha acortado esos plazos de manera inesperada y podría estar disponible mucho antes de lo esperado.

🚨⚪️ Kylian Mbappé has been called up for Real Madrid’s game against Lille as he feels better after recent muscle injury.

Mbappé could be part of the game if the staff decide to give final green light, so he’d be returning ahead of schedule. pic.twitter.com/g94hJroGm8

