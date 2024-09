VIDEO: López Obrador llora en su última conferencia “mañanera”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a las lágrimas este lunes, al despedirse del Gobierno con su última conferencia “mañanera”, su controversial rueda de prensa matutina, en la que declaró “muy satisfecho” con su mandato y por entregarle el cargo a Claudia Sheinbaum.

“Este diálogo circular hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos”, expresó López Obrador.

En la conferencia, también fue presentado un video, con una emotiva canción, que conmovió visiblemente al mandatario saliente.

Hacen llorar a Andres Manuel López Obrador con emotiva canción de despedida en su última mañanera pic.twitter.com/We2QP5DNp6 — Sepa Más (@Sepa_mass) September 30, 2024

Al ofrecer una lista de estadísticas socioeconómicas, el gobernante mexicano destacó como principal logro la salida de 9,5 millones de personas de la pobreza, según datos del Banco Mundial. López Obrador también resaltó que el producto interior bruto (PIB) es 4,5 % mayor al que recibió en el último trimestre de 2018, cuando asumió la presidencia, con lo que la economía de México escaló dos puestos a la posición 12 mundial.

Y mencionó un aumento récord del 110 % en el salario mínimo en términos reales, mientras el último dato de agosto establece una tasa de inflación general de 4,99 %. “Llevamos a la práctica nuestro principio de que: por el bien de todos, primero los pobres. Y no solo fue una proclama, no solo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y eso es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país”, manifestó.

“Ahora sí” se va

López Obrador avisó que “ahora sí” se va a “La Chingada”, su rancho en Palenque, en el sureño estado de Chiapas, donde ha prometido que no influirá en el mandato de Sheinbaum. “Me voy muy contento también porque voy a entregar mañana la banda presidencial a una mujer excepcional, a una humanista, a una mujer llena de amor, de humildad, de buenos sentimientos, es difícil que se encuentre en la historia una transición como la que estamos viviendo”, sostuvo.

El mandatario saliente se dijo “muy satisfecho por el trato respetuoso” de Sheinbaum, “lo que demuestra su gran condición humana”.

*Con información de EFE