Heid Klum pasea por París en transparente vestido y sin sostén

Heidi Klum sabe cómo arrancar suspiros cada vez que aparece en público, ahora lo logró cuando fue captada caminando por las calles de París, Francia.

La modelo fue vista por los paparazzis desfilando por las aceras ataviada con un atrevido look transparente sin sostén.

Ella llevaba un maxivestido hecho con malla negra transparente, que usó al estilo braless, así como un bikini de hilo negro y un saco de vestir largo con mangas satinadas.

Heidi Klum at the Vetements party at Costes in Paris during Fashion Week

More images at: https://t.co/VTsSgNxHZV pic.twitter.com/K4xMv2nZCi

— GAWBY.com (@GAWBYcom) September 28, 2024