Selena Gómez es captada bailando de forma sensual con otro hombre que no es su novio

Selena Gómez y Édgar Ramírez son tendencias en las redes sociales al viralizarse un video en el que aparecen sendos actores bailando juntos. De acuerdo con el audiovisual visto en varias cuentas, se ve a los actores bailar sensualmente mientras disfrutan de un espectáculo.

“La cantante y actriz se dejó ver en el concierto de Sabrina Carpenter disfrutando al máximo de la noche”, reseñó People en Español. Además, la revista detalló: “Y no solo eso, también nos regaló un momento muy divertido junto al actor Edgar Ramírez”.

Todo sucedió durante un concierto, en donde Selena y Edgar compartieron la pista de baile, moviéndose al ritmo de la música y demostrando una gran química. Ante el sensual baile, cibernautas reaccionaron cuestionado la relación entre Selena Gómez y Édgar Ramírez.

Sin embargo, la intérprete de Lose You To Love Me le dedicó el baile a su actual pareja: el rapero y productor musical estadounidense Benny Blanco.

Más de la fortuna de Selena Gómez…

Recientemente, Celebrity Networth, señaló que el patrimonio neto de Gómez es de 1,000 millones de dólares, lo que equivale a 19 mil 408 millones 40 mil pesos. Cabe destacar que, actualmente, la artista cuenta con varias propiedades lo cual le suma a su patrimonio.

Además, la famosa cantante estadounidense es propietaria e inversora de la marca de helados Serendipity. Asimismo, es fundadora de la empresa de maquillaje Rare Beauty con la que dona el 1 % de todas las ventas a su fondo filantrópico.

Hasta la fecha, ha recaudado más de 5 millones de dólares, incluidos los provenientes de eventos para donantes. También es embajadora de Do.Something.org, se involucra con la organización benéfica RAISE Hope for Congo, fue nombrada embajadora de la Fundación Ryan Seacrest en 2012.

Trabajó como portavoz de State Farm Insurance y apareció en varios comerciales que se transmitieron en Disney con el objetivo de generar conciencia sobre la conducción segura.