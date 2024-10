Javier López, técnico de Antigua, revela las claves del triunfo sobre Saprissa

En una noche inolvidable para el fútbol guatemalteco, Antigua GFC logró una victoria histórica al eliminar al Deportivo Saprissa en su propio estadio, el Ricardo Saprissa Aymá, y asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Contra todos los pronósticos, el equipo de Antigua se impuso con un contundente 0-3 en el marcador global, gracias a un doblete de Santiago Gómez y una anotación de Dewinder Bradley. Este triunfo no solo les permitió avanzar en el torneo regional, sino también obtener un boleto para la prestigiosa Copa de Campeones de la Concacaf 2025.

El entrenador de Antigua GFC, Javier López, quien se encuentra en su primera temporada al frente del equipo, no ocultó su orgullo por el logro y ofreció unas emotivas declaraciones tras el encuentro. López destacó la entrega y el compromiso de sus jugadores, así como la importancia del trabajo en equipo y la mentalidad con la que abordaron un desafío tan complicado como el de enfrentar a Saprissa en su casa, conocida popularmente como “La Cueva”.

Antigua GFC planteó un partido tácticamente impecable, sabiendo que enfrentaba a uno de los equipos más fuertes de la región en un estadio donde pocos logran salir victoriosos. López resaltó que una de las claves fue la solidez defensiva, combinada con la eficacia en el ataque en momentos precisos del partido.

“Hacer tres goles en La Cueva y no recibir ninguno es una muestra de la grandeza de nuestros jugadores y del proyecto que tenemos”, subrayó López. “Venir a Costa Rica y lograr este resultado no es algo sencillo. Estoy muy contento por lo que hemos conseguido, pero esto no termina aquí. No nos conformamos con haber llegado a semifinales, queremos ser campeones”, aseguró.