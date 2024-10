Ricardo Arjona revela más detalles de su regreso a la música

“Habemus portada”, escribió Ricardo Arjona en sus redes sociales y con ello cautivó a sus millones de fans que esperan con ansias su regreso a la música.

En su publicación el famoso comparte una fotografía de él cuando era pequeño y con las palabras “Seco”, lo que confirma que será el nombre de su nuevo álbum.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

“Mi padre, aventurero maravilloso, empacaba aquella casa de campaña y detenía el autobús en el lugar que le pareciera hermoso. Esta vez fue en un río a la mitad del camino. Justo una semana antes, jugando al doctor, me había caído en una banqueta y me abrí la ceja izquierda. Mi madre, en transporte urbano, me llevó a la Cruz Roja y me pondrían 14 puntos que hoy adornan la portada del disco que bien podría ser el más importante de mi vida”, expresó el cantautor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

“El Seco con pocos años y sin sospechar a dónde me llevaría la vida. Después, la guitarra que lo sabe todo, la que volví a tomar después de tantos años de abandono, para darle forma a las canciones de este SECO aventurero como su padre, que se detiene a la orilla de este río inmenso que es la vida y se anima a recordar para vivir. (De la guitarra, les cuento otro día)”, agregó.

También compartió un video de su guitarra y expresó: “Le pasa lo mismo que a la gente adulta, no se deja afinar”.

Ricardo Arjona había anunciado en diciembre del 2023 el retiro de los escenarios luego de sufrir problemas de salud. El famoso tuvo que someterse a infiltraciones en su columna para terminar su gira, sin embargo, después se dio a conocer que necesitaba una cirugía urgente de la cual ahora se confirma que se ha recuperado.

