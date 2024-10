Exreina de belleza rompe el silencio tras sufrir quemaduras por explosión de olla de presión

A través de sus redes sociales, Debbie Aflalo, le contó a sus seguidores acerca del percance que tuvo en su casa mientras cocinaba. Producto del incidente, la joven quedó con quemaduras de segundo y primer grado.

Ahora, Debbie ha compartido que se ha recuperado satisfactoriamente y compartió su experiencia a través de un video.

“Les hago este video a modo de advertencia, fui víctima de una explosión de una olla a presión… fue un momento muy traumático. Gracias a las oraciones de mi madre y que Dios la escucha hoy estoy bien y lo estoy contando porque yo vi como el aro de silicón de esa olla salió volando al momento de la explosión”, expresa.

“Toda el agua me cayó en la cara, en el pecho, en los brazos y en el abdomen. Sin embargo, mis quemaduras, hoy para la gloria de Dios, solamente fueron de segundo grado y de primer grado las de la cara”, agregó.

Para finalizar, la exreina brindó algunas recomendaciones que a ella le hubiese gustado saber para evitar este tipo de accidentes.

“La tapa no se movió nunca, sino no estuviera contando esto hoy. Cuando yo llegue a emergencias, las enfermeras me dijeron que llegan a diario cinco o seis personas por quemaduras de ollas a presión que se explotan, así que yo les sugiero que no la usen y si lo van a hacer tengan mucho cuidado, sálganse de la cocina y vuelvan cuando ya esté listo. A apagarla y esperar que se enfríe”, concluyó.

Debbie Aflalo ganó el título como Miss República Dominicana Universo 2021.

