¿Joker 2 no le gustó al público? Así fueron las reacciones en las redes

Joker: Folie à Deux se estrenó esta semana en las salas de cine y las primeras reseñas no son favorables.

Para esta segunda película, dirigida de nuevo por Todd Phillips, regresó Joaquin Phoenix como el villano de Batman e incorporaron a Lady Gaga, en el papel de Harley Quinn.

Todos los elementos generaron gran expectativa; sin embargo, a la salida de los cines los fanáticos se mostraron descontentos señalando “que fue un desastre”.

Esto coincide con las opiniones de los especialistas.

El famoso termómetro de Internet, Rotten Tomatoes, le da un 40% de aceptación, muy distinto a su precuela que acumuló un 89% en el mismo sitio.

Otras críticas como las de Discussing Film le dan muy buen puntaje. Estos expertos dicen que, aunque no se compara con la primera del Joker, aseguran:

Las redes sociales no opinan lo mismo y destrozaron el film con duras críticas.

Joker 2 es una basura y no es culpa ni de Joaquin ni de Lady Gaga, ambos hicieron el mejor trabajo posible con el guion que les dieron. Pero cuando el guion es una absoluta miercoles sin pies ni cabeza, no hay nadie ni nada que lo pueda rescatar. Fin. pic.twitter.com/U24ngKBinp

Todd Phillips y Joaquin Phoenix se ve que no la querían hacer y Warner les insistió porque creían que iban a tener tanta recaudación y premios como la anterior. pic.twitter.com/dBzDDR6uSr

Hace días dije que Joker 2 no debió existir porque la vi y es un desastre y es que se nota lo obligada que fue.

La esperada Joker 2 no ha dejado de generar polémica tras su estreno, y ahora, el crítico de cine Kristoff Raczynski se ha sumado a las críticas más duras.

A través de su canal de YouTube, Kristoff no solo calificó la película como decepcionante, sino que también criticó su existencia misma.

La calificó de “innecesaria” y cuestionó la decisión de hacer un musical con un personaje tan icónico como el Joker.

“Si tienen planeado ir a verla, no malgasten su dinero; es una película decepcionante, que no llega a la altura de su predecesora y esta secuela no debería de existir”, comentó.