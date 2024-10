Critican a Karely Ruiz por tomarse “eróticas” fotos embarazada

Hace solo unos dos meses, Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su primer bebé.

Muchos de sus fans creyeron que las publicaciones de la modelo de OnlyFans, quien se caracteriza por su estilo erótico y exuberante, iban a cambiar.

Sin embargo, ella no cambió en lo absoluto. Ahora sigue haciendo los mismos posteos que antes, pero con su pancita de embarazada.

Eso le hizo ganar fuertes críticas en las redes sociales. Muchos de los usuarios le dejan mensajes negativos por el contenido que ofrece y que sigue promocionando.

“Mejor cómprale otra mamá a la bendición 😂”

“Te ves hermosa embarazada de eso no hay dudan pero es una etapa tan pura que se me hace un poco repulsivo que estás sexualizando tu embarazo”

“Vele buscando psicólogo a la bendición, lo va a ocupar”

“El Bullying que le espera a esa chamaca jajaja 🤣 😂”

“Nadie critica tu cuerpo, critican tu poca dignidad”

“Cada día diciendo más estupideces, pobre niña ojalá que ella no piense como tú. 😂”

“Prefiero tener una mamá con dignidad a una mamá como ella jajaja que piensa que con dinero comprará todo ese daño psicológico de su hija”

La modelo se defiende

Tras los comentarios, Karely Ruiz salió a responder directamente este tipo de críticas, aclarando que siempre se ha sentido orgullosa de su trabajo.

“Ya vi que me andan tirando (hate) porque sigo haciendo contenido embarazada. ¿Pues qué creían, que iba a parar, que iba a dejar de hacer contenido?

No, no, no. Tengo gustos caros, entonces, a darle”, expresó en una de sus historias.

“Por qué tengo que cambiar como soy por estar embarazada o dejar de hacer mis cosas. No es nada del otro mundo lo que hago, no le hago daño a nadie”, añadió.

Hace poco, la regiomontana reveló que Gracie Bon será quien la acompañe en la crianza de su hija, noticia que rápidamente se viralizó en las redes.

“Seremos las mejores madres. Te amamos, hija”, escribió

