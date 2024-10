Jugadores a seguir de Guyana, próximo rival de Guatemala

Este viernes, la Selección Nacional de Fútbol de Guatemala se enfrentará a Guyana en un partido clave de la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. Los guatemaltecos, dirigidos por Luis Fernando Tena, llegan con la obligación de obtener una victoria para mantenerse en la pelea por el liderato de su grupo. A pesar de que muchos subestiman a Guyana, esta selección cuenta con varios jugadores que podrían representar una seria amenaza para la Azul y Blanco.

Si bien la defensa de Guyana ha sido señalada como su punto débil, con la mayoría de sus jugadores militando en ligas locales o de menor renombre, su fortaleza reside en el mediocampo y la delantera. Es en estas posiciones donde el equipo tiene figuras destacadas que podrían complicar el juego de Guatemala.

En el centro del campo, Guyana cuenta con Nathan Moriah-Welsh, un mediocampista que juega en el Hibernian FC de Escocia. Con apenas 23 años, Moriah-Welsh tiene un valor de mercado estimado en 300 mil euros. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego lo convierte en una pieza clave para el esquema de Guyana. Su experiencia en el competitivo fútbol escocés le ha permitido desarrollarse como un jugador sólido en la medular, lo que le podría dar a Guatemala más de un dolor de cabeza si no es bien contenido.

Junto a él, el capitán del equipo, Elliot Bonds, aporta liderazgo y solidez en el centro del campo. Bonds juega en el Fleetwood Town, un club de la League One de Inglaterra, y tiene un valor de mercado de 275 mil euros. Su estilo de juego combina una gran capacidad de sacrificio defensivo con la habilidad para incorporarse al ataque. Como líder del equipo, su influencia en el ritmo del juego es crucial, y Guatemala deberá estar atenta a sus movimientos y su capacidad para conectar con los delanteros.

En la delantera, Guyana cuenta con la presencia de Osaze De Rosario, un joven delantero que juega en el Tacoma Defiance de la USL Championship de Estados Unidos, con un valor de mercado de 250 mil euros. De Rosario, hijo de la leyenda canadiense Dwayne De Rosario, ha mostrado su capacidad para crear peligro en el área rival con su velocidad y potencia física. Aunque aún está en desarrollo como jugador, su capacidad para moverse entre líneas y generar oportunidades de gol lo convierten en un delantero a tener en cuenta.

Sin embargo, la verdadera estrella del ataque guyanés es Isaiah Jones, el jugador más valioso del equipo. Jones juega en el Middlesbrough de la Championship de Inglaterra, donde tiene un valor de mercado de 4 millones de euros. Este extremo, nacido en Inglaterra pero con raíces guyanesas, ha sido una revelación desde su irrupción en la FA Cup 2021-22, donde destacó con sus regates, velocidad y capacidad para desbordar por las bandas. Aunque en la presente temporada no ha logrado marcar ni asistir en sus 11 apariciones entre la Championship y la Carabao Cup, sigue siendo el jugador más desequilibrante de Guyana.

Isaiah Jones es un atacante versátil que puede jugar tanto por las bandas como en el centro, y su habilidad para romper líneas defensivas con su aceleración y técnica podría generar serios problemas para la defensa guatemalteca. Para la Azul y Blanco, será crucial controlar los espacios y neutralizar a Jones para minimizar el peligro que representa.

Congratulations to @__isaiahjones, who has been called up to represent Guyana for the first time 🇬🇾#UTB https://t.co/h5ZZWJxCfZ

— Middlesbrough FC (@Boro) August 23, 2024