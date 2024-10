Muere Doc Harris, el famoso narrador de Dragon Ball Z, a los 75 años

Doc Harris falleció a los 75 años, según informaron varios medios locales y colegas a través de redes sociales.

El locutor, cuya voz fue la que guio a millones de fanáticos a lo largo de Dragon Ball Z, dejó una huella imborrable en la cultura popular.

Su narración inconfundible no solo abría y cerraba cada uno de los episodios, sino que le dio un tono épico y dramático que capturó la atención de varias generaciones.

Trascendió que su muerte fue el pasado 5 de octubre, luego de que él se sometiera a una cirugía menor en septiembre, pero cuya recuperación no fue la esperada.

La noticia fue confirmada por Ian James Corlett, quien le dio voz al icónico personaje de Goku, en inglés.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor de doblaje le dedicó un par de publicaciones en donde se pudo despedir de su querido amigo.

Los fans de Dragonball lo recordarán como el narrador OG de los días “Ocean Dub”, escribió.

Doc Harris nació el 3 de agosto de 1948 en Canadá. Fue un actor, conocido por Monster Rancher (1999), Dragon Ball Z (1996) y Expediente X (1993).

P en más de 200 capítulos de uno de los animes más famosos del planeta. Asimismo, hizo famosa su frase “descúbrelo en el próximo episodio de Dragon Ball Z”.

Harris también narró Captain N: The Game Master, que es bien recordado por los entusiastas de los juegos de cierta edad, y My Little Pony: Friendship is Magic.

Finalmente fue reemplazado por Kyle Hebert, quien asumió el papel de narrador, así como la voz de Gohan, entre otros.

Tras conocerse la noticia de su muerte, varias personalidades de la industria del doblaje y colegas acudieron a redes sociales para expresar su tristeza y recordarlo.

