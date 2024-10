Federica Quijano, del grupo Kabah, va a dar al hospital tras ataque físico de su hijo

La cantante Federica Quijano, integrante de Kabah terminó en el hospital tras recibir un ataque de su hijo. Lo anterior, lo reveló la artista durante una entrevista con el programa de televisión Sale el sol.

En enero pasado también acudió a recibir atención médica tras haber sido golpeada por el menor de edad, quien es autista. Federica mencionó que su hijo comenzó con ataques epilépticos y ella teme que los especialistas que los atienden pidan que sea llevado a un psiquiátrico.

La artista mencionó que su hijo Sebastián fue diagnosticado con epilepsia y que recientemente convulsionó a causa de lo mismo.

“Nos habían avisado, generalmente todas las personas con la condición del transtorno con espectro autista llegan a esa parte, cuando llega a la adolescencia”, explicó.

Asimismo, comentó que las crisis de su hijo menor cada vez son más severas y más complicado que ella pueda controlarlas. “Por primera vez me puso una mordida en su vida, hay cosas que tratas de procesarlas y reconoce que está en dos terapias para tratar de procesar los cambios por los que está pasando su hijo”, agregó.

Federica Quijano y su intensa lucha…

La famosa se esfuerza y lucha para darle a su hijo una vida digna, dice también en la misma entrevista del programa. “Para que tenga una mejor vida, que no lo tenga que llevar a un psiquiátrico o un lugar donde puedan hacerle cosas horribles”, detalló.

“Últimamente me rompo más porque no estás preparada para todos esos cambios, pero ahí voy, no me puedo caer”, resaltó. El pequeño de la famosa fue diagnosticado con autismo cuando apenas tenía tres años de edad.

De acuerdo con la web, dicha enfermedad es conocida como trantorno del espectro y es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la infancia y perdura toda la vida.