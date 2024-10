Jürgen Klopp será nuevo jefe global de fútbol de Red Bull

El reconocido entrenador alemán, Jürgen Klopp, ha sido designado como el nuevo “jefe global de fútbol” de la multinacional austriaca de bebidas energéticas Red Bull. Después de una exitosa carrera en el Liverpool, donde estuvo al mando hasta la temporada pasada, Klopp comenzará esta nueva etapa en enero de 2025, firmando un contrato por cinco años. En este nuevo rol, el carismático técnico será responsable de la estrategia y desarrollo de todos los clubes de fútbol que están bajo el paraguas de Red Bull, incluidos equipos como el RB Leipzig, Red Bull Salzburgo, New York Red Bulls y el Red Bull Bragantino de Brasil.

A diferencia de su papel habitual como entrenador, esta vez Klopp tendrá una función más amplia y estratégica. Será el encargado de supervisar y coordinar la red internacional de clubes de fútbol de la empresa, guiando su crecimiento y enfoque deportivo en los próximos años. Según el propio Klopp, su objetivo es “desarrollar, mejorar y apoyar el increíble talento futbolístico que tenemos”. Estas palabras, publicadas en redes sociales a través de la cuenta oficial de Red Bull, subrayan su compromiso con el desarrollo de jugadores y equipos bajo su nueva dirección.

