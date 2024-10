Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson son tres teóricos de la pobreza cuyos caminos se han cruzado en diversos momentos y tienen varios trabajos que firman juntos, como “El revés de la fortuna: geografía e instituciones en la generación de la actual distribución del ingreso”, que terminó dándoles este lunes el Premio Nobel de Economía 2024.

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393

Acemoglu, nacido en Estambul en 1967 y de padres armenios, sostiene que la principal motivación de su trabajo es justamente la comprensión de los orígenes de la pobreza. Su carrera empezó en la London School of Economics, donde se doctoró y enseñó varios años antes de pasarse al MIT en EE. UU.

“You dream of having a good career but this is over and on top of that. It’s a great surprise and honour.”

Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) reacting to the news of his prize in economic sciences today. Congratulations to our new laureate! #NobelPrize pic.twitter.com/5HCrlRfLvJ

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024