Ex asistente demanda a Kanye West por abuso sexual

Ahora es Kanye West quien enfrenta a serias acusaciones de agresión sexual y una serie de demandas legales por parte de ex-empleados.

Lauren Pisciotta, ex asistente del rapero, lo acusa de drogarla y agredirla sexualmente durante una sesión de estudio que fue coproducida por Sean ‘Diddy’ Combs.

La denuncia fue presentada en el Tribunal del Condado de Los Ángeles, el pasado 8 de octubre.

En ella, la mujer alega que su exjefe le sirvió una bebida adulterada, lo que resultó en un estado de desorientación tras consumirla.

Según el documento, durante la grabación codirigida por West y Combs, Pisciotta empezó a sentir que tenía “menos control sobre su cuerpo y su habla”, lo que la llevó a perder la memoria de esa noche.

Ella también señala que el músico la sometió a un ambiente laboral hostil, incluyendo el envío de mensajes sexuales y la exposición a contenido pornográfico antes de ser despedida.

En la misma demanda, se mencionan otros incidentes de conducta inapropiada, como un episodio en el que él ingresó “agresivamente” a su habitación de hotel con la excusa de que su ducha no estaba funcionando.

Posteriormente y según la demanda, Ye “dejó caer su toalla” e intentó “introducir por la fuerza su cuerpo desnudo y su pene en la cara de la demandante” mientras que ignoraba “sus súplicas para que se detuviera”.

De acuerdo con el documento de la denuncia, West “se marchó rápidamente” después de decir “lo siento” y “siguió su día con normalidad”.

Un ex empleado identificado como John Doe presentó otra demanda, en la que alega haber sufrido “estrés emocional” y “represalias” mientras trabajaba para Kanye West.

Según el reclamo, él lo instó a investigar a la familia Kardashian y a seguir a su actual esposa, Bianca Censori, usando detectives privados sin su conocimiento.

Doe busca más de siete cifras en compensación, incluyendo salarios no pagados.

Singer Niykee Heaton talking about being sexually assaulted by Diddy and Kanye West…

👀 pic.twitter.com/KRwRWHqfyn

— A3N 🌎 (@swee52767) October 9, 2024