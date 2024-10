Europa Clipper, la nave más grande de la NASA para una misión planetaria, partió este lunes desde Florida hacia Europa, una luna de Júpiter cubierta de hielo y que esconde en sus profundidades un enorme océano que podría albergar vida.

Europa Clipper fue lanzada por un cohete Falcon Heavy, de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida.

Watch as our largest planetary spacecraft takes flight! @EuropaClipper is targeted to launch at 12:06pm ET (1606 UTC) on a Falcon Heavy rocket from @NASAKennedy , beginning its journey to Jupiter’s ocean moon, Europa. https://t.co/ajxnh7LMhQ

La histórica misión para descifrar si “estamos solos” en el Universo realizará unos cincuenta sobrevuelos a lo largo de esta misteriosa luna helada, a 25 kilómetros (16 millas) de altura, para determinar si Europa presenta condiciones favorables de vida.

Durante unos cuatro años, la nave enviará pistas a los científicos sobre el potencial astrobiológico de los mundos habitables más allá de la Tierra, pero la misión se podría extender como los hizo la Galileo, que exploró la superficie helada de Europa hace más de 20 años.

La NASA explicó que la nave, de 5 metros de altura y 30,5 metros de ancho, recorrerá 2 mil 900 millones de kilómetros para llegar a Júpiter en cerca de seis años, y después tardará uno más para ajustar su órbita e iniciar sus estudios en 2030.

La misión Europa Clipper busca comprender la naturaleza de la capa de hielo, el océano interior y la composición y geología de esta luna, según la NASA. Se cree que Europa, una de las lunas más conocidas de Júpiter, posee “agua líquida, la química necesaria y una fuente de energía”, elementos indispensables para la existencia de vida.

Con sus enormes paneles solares y antenas de radar, Europa Clipper es la nave más grande desarrollada por la NASA para una misión planetaria. El diseño de los paneles es crucial para el abastecimiento energético porque Europa Clipper opera en el sistema de Júpiter, que está más de cinco veces más lejos del Sol que la Tierra.

In praise of mystery ✨

After a successful launch aboard a @SpaceX Falcon Heavy rocket from @NASAKennedy, @EuropaClipper is on its way from our ocean world to another to see if Jupiter’s moon Europa has conditions suitable for life: https://t.co/nfI8RjiAuQ pic.twitter.com/rLJdUg7VHk

