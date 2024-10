Edwin Luna habla de las críticas que recibe luego de sus retoques estéticos

Edwin Luna no deja de atraer siempre la polémica, tanto en su vida personal como en la profesional.

Todas las decisiones del cantante han sido objeto de escrutinio mediático, desde que terminó su relación con Alma Cero, hasta su boda con Kimberly Flores,

Hace unos meses sorprendió a sus fans al revelar que se sometería a una intervención quirúrgica. Su transformación física provocó decenas de comentarios, entre halagos y críticas.

Durante una entrevista confesó que padece hipotiroidismo, un trastorno de la glándula que controla las hormonas. Este padecimiento le trajo muchos cambios en su estilo de vida.

Además, compartió los motivos detrás de su pérdida de peso y los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, demostrando una vez más su transparencia con su público.

Él atribuye su notable pérdida de peso a un cambio en su estilo de vida y a un tratamiento médico para controlar un problema de tiroides, desencadenado por altos niveles de estrés.

“De la tiroides me dice la nutrióloga que me dio por un grado excesivo de estrés y de muchas cosas”, confesó y aseguró sentirse “muy bien”, además dijo: “como mejor, hago más deporte, me siento a todo dar”.

En cuanto a los procedimientos estéticos, Edwin Luna ha sido abierto sobre su armonización facial y su injerto capilar.

“Yo me injerté cabello, me creció bastante, me hicieron la armonización facial y es todo”, afirmó. También reconoce que no todos sus procedimientos estéticos han sido exitosos.