Kimberly Flores revela detalles de los problemas que tuvo al estar en LCDLF

En 2022, Kimberly Flores protagonizó uno de los momentos más polémicos en la historias de los realities show, tras su participación en La Casa de los Famosos, de Telemundo.

La participación de la modelo guatemalteca desencadenó una serie de eventos que afectaron profundamente a su familia.

Recordemos que durante su estancia, se hicieron virales unos videos que mostraban un posible desliz entre la también cantante y el actor Roberto Romano, lo que generó controversia pues ella está casada con Edwin Luna.

En una entrevista reciente con Andrés Salazar “El Topo” para La Mejor FM, Kim rompió el silencio sobre las tensiones que surgieron durante y después del reality show.

Ella afirmó que los eventos que ocurrieron en el programa no fueron planeados. Según dijo, Edwin llegó a pedirle que abandonara el show porque su ausencia estaba afectando el bienestar de sus hijos y el estado de su matrimonio.

“Edwin sí llegó, no pudo planear algo así. El hombre me extrañaba, necesitaba también a los niños. Todavía Damián menciona eso, me dice ‘Mamá, yo te extrañé, no quería que te fueras’.