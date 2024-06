Edwin Luna revela que padece enfermedad que no tiene cura

Edwin Luna no deja de estar en el ojo del huracán y esta vez acaparó los titulares al revelar, durante una entrevista, que padece una enfermedad que no tiene cura y deberá pasar el resto de su vida con ella.

Fue en el pódcast ‘Líderes Gruperos’ que el cantante mexicano hablo del mal que le aqueja desde hace varios años y con el que ha aprendido a convivir para procurar que su estado de salud se mantenga estable.

En la entrevista, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna reveló que la enfermedad sin cura fue diagnosticada luego de que se sometiera a una cirugía estética, en la que le removieron grasa de su cuerpo.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta, voy a un reality a Colombia y nos piden hacernos un estudio, revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estas mal’”