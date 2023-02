Miss Universo revela que padece incurable enfermedad

Harnaaz Sandhu, la modelo y actriz de origen indio que se convirtió en Miss Universo 2021, durante su reinado y hasta la fecha recibe críticas por su aumento de peso, sin embargo, recientemente hizo pública su lucha contra una enfermedad que le genera ciertas complicaciones.

Según medios internacionales, Sandhu sufre de la enfermedad llamada celíaca, un padecimiento que afecta el intestino delgado y altera la absorción de nutrientes en el organismo, lo que le genera problemas para cuidar su peso.

Las personas que padecen de esta condición no toleran el gluten, por lo que controlar el peso se convierte en una tarea difícil. Algunos de los síntomas que suelen presentarse son dolor abdominal, gases, diarrea crónica, cansancio, retraso del crecimiento, anemia y dolores óseos y articulares. El único tratamiento de la enfermedad celíaca es evitar todos aquellos alimentos que contengan gluten, aunque sea en cantidades mínimas.

Durante su reinado, Harnaaz fue objeto de críticas por su cambio de peso, lo que llevó a que la organización de Miss Universo saliera en su defensa y la modelo tuviera que pedir a sus seguidores que dejaran de hacer comentarios ofensivos y agresivos. Ahora, con esta revelación, Sandhu espera poder concientizar a la sociedad acerca de esta enfermedad poco conocida.

Harnaaz Kaur Sandhu es una modelo y actriz que nació el 3 de marzo del 2000, el 13 de diciembre del 2021, en el Puerto de Eilat, Israel, se coronó como Miss Universo, concurso de belleza que elige cada año a la mujer más bella del mundo.

🇮🇳❤️🙏🏻 Thank you Universe. Can’t believe it’s been one year today! pic.twitter.com/34kvJEfEQ5

— Harnaaz Kaur Sandhu (@HarnaazKaur) December 13, 2022