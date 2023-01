Recién coronada como Miss Universo, R’Bonney confiesa desagradables secretos

Ha pasado una semana de que la estadounidense R’Bonney Gabriel se coronó como Miss Universo 2022 y la controversia no ha terminado, ya que algunos consideran que había otras concursantes que merecían el cetro más que la nacida en Houston. A esto, habría que agregar las declaraciones que dio para la revista Insider, en donde compartió algunos de sus secretos utilizados a lo largo de la competencia y que también están dando de qué hablar.

Resulta ser que la también diseñadora de modas de 28 años aceptó que no se lavó el cabello durante 2 semanas, el tiempo que duró la fase final de Miss Universo 2022, debido a que debía procurar que algunos recursos duraran lo más que se pudiera para que ella pudiera verse como se esperaba.

“La gente piensa que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas. Pero en realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el pelo en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero. ¡Y todavía no lo he hecho!”, confesó en la entrevista realizada por dicho medio.