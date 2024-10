Solicitan que Gianni Infantino cancele el Mundial de Clubes 2025

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha solicitado públicamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que retire el Mundial de Clubes de 2025. Según Tebas, la competición no solo es innecesaria para los jugadores y clubes, sino que además genera una desorganización que afecta al calendario y a la estructura del fútbol mundial.

Durante su intervención en el Segundo Foro de la Unión de Clubes Europeos, celebrado en Bruselas, Tebas lanzó un mensaje contundente a Infantino: “Presidente de la FIFA, usted sabe que no tiene vendidos los derechos audiovisuales por el presupuesto que dijo. Usted sabe que no tiene los patrocinios como había presupuestado y sabe que las ligas y el sindicato de jugadores no queremos ese mundial, retire ese mundial ya”.

😱❌ LE PIDIERON A LA FIFA QUE CANCELE EL SÚPER MUNDIAL DE CLUBES 2025 🏆🌍https://t.co/eYRlkP6JUb — Diario Olé (@DiarioOle) October 15, 2024

Duras críticas a la FIFA de Gianni Infantino

El presidente de LaLiga argumentó que si la FIFA persiste en destinar fondos a la organización del Mundial de Clubes, estará desviando recursos que, en su opinión, deberían ser utilizados para el desarrollo del fútbol en otras regiones. Tebas señaló que los fondos que la FIFA utilizaría en esta competición superan los 1.500 millones de euros, y recalcó que esos recursos podrían servir para “ayudar a esos lugares” a los que la FIFA afirma apoyar.

“Retírelo y sentémonos a negociar”, insistió Tebas, subrayando que, aunque ha habido años de diálogo entre FIFA y otros actores del fútbol mundial, aún no se han logrado acuerdos concretos. “Dialogar y negociar es diferente, la negociación se acaba con el acuerdo y el diálogo se termina con nada. Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos, pero eso no se soluciona con un Mundial de Clubes”, afirmó.

Tebas también hizo referencia a las recientes sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su influencia en la gobernanza del fútbol. Según el presidente de LaLiga, estas decisiones abren una oportunidad para reformar la estructura del deporte y asegurar una gobernanza más equitativa. “No perdamos esa autopista”, expresó, en alusión a la necesidad de aprovechar este momento para realizar cambios significativos.

Además, destacó la importancia de un camino conjunto entre las ligas nacionales y los sindicatos de jugadores, subrayando la necesidad de un cambio en la forma en que se gestiona el fútbol a nivel global. “Quien negocia el convenio colectivo en las ligas nacionales es la liga y los sindicatos. Tenemos que trasladar esto al mundo internacional”, añadió.

En otro punto destacado de su intervención, Tebas confirmó que LaLiga volverá a formar parte de las Ligas Europeas, una organización que agrupa a diversas competiciones del continente. Según el dirigente, esta decisión responde a la presentación de una denuncia conjunta, realizada junto a FIFPRO, el sindicato internacional de futbolistas, ante la Comisión Europea. La denuncia acusa a la FIFA de abuso de posición de dominio en relación con el calendario internacional de competiciones.

“Nos fuimos hace 18 meses, pero vamos a volver porque ayer se dio el paso de presentar una denuncia con FIFPRO que llevábamos años pidiendo”, explicó Tebas. Esta denuncia busca un cambio en el sistema de gobernanza del fútbol, tanto a nivel mundial como europeo, que según Tebas ha sido ineficiente durante la última década.