Actriz de “Inmaculada” luce irreconocible para su nueva película de boxeo

La actriz que ha ganado popularidad por su participación en “Inmaculada” ahora protagonizará una película de boxeo y luce irreconocible. En esta cinta, Sydney Sweeney se transforma en la boxeadora Christy Martin.

La famosa fue elegida para el papel principal para interpretar a Martin, la ex boxeadora profesional. Esto ocurre mientras Sweeney crece rápidamente como una gran estrella después de protagonizar películas como Inmaculada y Anyone But You.

Las fotos, tomadas por The Daily Mail, ofrecen recientemente una visión de la increíble transformación de Sweeney. Aun así, no es difícil detectar el sorprendente parecido de la actriz con la boxeadora en la vida real.

Sydney Sweeney behind-the-scenes as boxer Christy Martin. 📸 pic.twitter.com/BY0kPAYd6Y — Complex Pop Culture (@ComplexPop) October 16, 2024

En las fotos, Sweeney lleva una cinta para el pelo de los años 90, un chándal azul marino holgado y un jersey marrón. Para combinar con el look de Martin, la actriz abandonó su habitual look de pelo largo por un pelo negro corto y rizado.

Desde su papel revelación en Euphoria, Sweeney ha estado ampliando activamente sus opciones profesionales. Después de protagonizar la exitosa comedia romántica de 2023 Anyone but You, la actriz también incursionó en la película de superhéroes de Marvel, Madame Web, y protagonizó el papel principal en la película de terror Immaculate (Inmaculada).

