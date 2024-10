El Inter Miami de Messi establece nuevo récord de puntos en la MLS

El Inter Miami CF, comandado por Lionel Messi, estableció un nuevo récord en la Major League Soccer (MLS) al alcanzar 74 puntos en la temporada regular 2024. Este hito histórico se selló con una victoria espectacular de 6-2 ante el New England Revolution, el equipo que previamente ostentaba el récord de 73 puntos desde 2021. La hazaña no solo consolida al Inter Miami como una fuerza dominante en la liga, sino que también refuerza el impacto inmediato que ha tenido Messi desde su llegada al club.

El partido no comenzó favorablemente para las ‘garzas’, ya que en los primeros minutos se vieron en desventaja con un 0-2 en contra. Sin embargo, el equipo dirigido por Gerardo “Tata” Martino no se rindió y mostró su capacidad ofensiva con una remontada impresionante. Luis Suárez, quien se ha convertido en un complemento perfecto para Messi en el ataque, anotó dos goles cruciales. A su vez, Benjamin Cremaschi también se hizo presente en el marcador con un tanto que encendió los ánimos en el Chase Stadium.

THE BEST SEASON IN MLS HISTORY!!💗🖤7️⃣4️⃣✨ pic.twitter.com/KCNVuBG9Qi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 20, 2024