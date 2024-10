Neymar está listo para volver a las canchas

Neymar Jr., uno de los futbolistas más icónicos del mundo, está listo para regresar a los terrenos de juego después de un largo y complicado proceso de recuperación. El astro brasileño, que no ha disputado un partido oficial desde octubre del año pasado debido a una grave lesión en la rodilla, estará disponible para el próximo encuentro del Al-Hilal de Arabia Saudí en la AFC Champions League Elite la próxima semana.

En octubre de 2023, durante un partido con la selección brasileña, Neymar sufrió una devastadora ruptura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Esta lesión lo obligó a someterse a una cirugía y lo mantuvo alejado del fútbol profesional por un año. Neymar, quien había firmado con el Al-Hilal en agosto de 2023, solo había podido disputar tres partidos con el club saudí antes de que la lesión truncara su temporada.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain 🇧🇷

He’s back 💪@neymarjr 💙 pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024