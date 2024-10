Los Yankees de Nueva York vuelven a la Serie Mundial

Los Yankees de Nueva York, ganadores en 27 ocasiones de la Serie Mundial, se inscribieron el sábado a una final a la que no asistían desde la ganada en 2009 al superar en el pulso de la Liga Americana a los Guardianes de Cleveland con una victoria por 2-5.

El dominicano Juan Soto impulsó un cuadrangular de tres carreras que rompió el empate a 2 carreras en la décima entrada del partido jugado en el Progressive Field de Cleveland, y amplió la ventaja a 4-2 en la serie al mejor de siete juegos.

En su última participación en el llamado “Clásico de Otoño”, hace 15 Años, los Yanquis vencieron a Filis de Filadelfia.

Ahora los de Nueva York esperan al ganador de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y sus vecinos, los Mets, para conocer a su rival en la Serie Mundial.

Your 2024 American League Champions: The New York Yankees. pic.twitter.com/BxoAH6LPFY

— New York Yankees (@Yankees) October 20, 2024