Mujer descubre infidelidad de su novio “indocumentado” y en venganza lo entrega a migración

Una mujer que vive en Estados Unidos (EE. UU.) se volvió viral en redes sociales tras narrar en un video cómo descubrió que su novio “indocumentado” le había sido infiel. En venganza, decidió entregarlo a migración en la frontera de México y EE. UU.

Entre la tristeza y el enojo por haber descubierto esta traición, la chica decidió que quería vengarse. Reflexionando sobre cómo hacerlo, concluyó que la mejor manera de desquitarse era regresar al hombre a México.

Contó que San Antonio está a dos horas de distancia de Nuevo Laredo, una ciudad mexicana fronteriza. Así que armó su plan: le dijo a su ex que lo invitaba a Six Flags, en San Antonio, y sin que él se diera cuenta, lo llevaría a la frontera. Se ofreció a manejar para que él pudiera dormir. En el primer chequeo, los dejaron pasar sin problemas, pero en el segundo control de migración, los oficiales revisaron el vehículo, y para entonces, el hombre ya se había dado cuenta de su plan.

La mujer se cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, pero al recordar los mensajes, la rabia la impulsaba a seguir adelante. “Yo decía, si yo lo traje, yo lo regreso… había pagado su entrada a EE. UU., y era como que yo te voy a regresar”.

Cuando él comenzó a reclamarle, ella le dijo que si “quería estar de cabr@n, que fuera cabr@n” y que tuviera que empezar desde cero. Al cruzar hacia México, la chica dio la vuelta, lo bajó de su carro y le dio US $50 “para lo que ocupara”, dejándolo en el país.

“Hasta el día de hoy no me arrepiento y siento que fue lo mejor que hice porque pensé: ‘Engañada, pero jamás utilizada’. Y así fue mi venganza”.

Yo les pregunto ¿usted qué haría?

