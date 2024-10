VIDEOS: Helicóptero choca contra torre de comunicaciones; cuatro muertos

Tragedia en Texas. Cuatro personas murieron, entre ellas un niño, luego de que un helicóptero chocara contra una torre de comunicaciones y cayera entre varias viviendas en la ciudad estadounidense de Houston, informaron medios locales.

El choque del helicóptero provocó una gran explosión que llegó a derribar la enorme estructura, según explicó el alcalde de la ciudad, John Whitmire. Videos difundidos en redes sociales mostraban el momento del siniestro.

Helicopter crashes into a radio tower near downtown Houston, killing four people on board, including a child, fire officials said.

Houston authorities said the aircraft, a privately-owned R44 helicopter, went down just before 8 p.m. after taking off from Ellington Field, about…

