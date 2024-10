Fallece Fernando Valenzuela, leyenda de los Dodgers

El béisbol está de luto. Fernando Valenzuela, ícono del deporte mexicano e internacional, falleció este martes 22 de octubre en un hospital de Los Ángeles, California, a la edad de 63 años. El legendario lanzador, conocido mundialmente como “El Toro”, había sido ingresado hace algunas semanas por complicaciones hepáticas que derivaron en un colapso multiorgánico. A pesar del hermetismo de su familia durante su hospitalización, el desenlace fue confirmado esta tarde, dejando un profundo vacío en el corazón de sus fanáticos y del béisbol mundial.

Valenzuela se encontraba internado en terapia intensiva, tras presentar un grave cuadro de salud que se fue deteriorando rápidamente. Aunque Los Angeles Dodgers, equipo donde Valenzuela se consolidó como una de las más grandes figuras en la historia de la franquicia, no revelaron detalles sobre su estado de salud en los últimos días, habían solicitado a sus aficionados respeto y oraciones para el exjugador.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

