FIFA y ONU renuevan su alianza para combatir el amaño de partidos

La FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) han decidido fortalecer su lucha conjunta contra el amaño de partidos y la corrupción en el fútbol con el lanzamiento de la segunda edición del Programa Mundial de Integridad. Esta iniciativa, que comenzará en marzo de 2025 y se extenderá hasta diciembre de 2027, tiene como objetivo erradicar la manipulación de resultados y promover la transparencia en el deporte más popular del mundo.

El programa se estructura en tres niveles de formación: básico, intermedio y avanzado, y se llevará a cabo tanto de manera presencial como virtual. Las sesiones presenciales se desarrollarán en tres ciudades clave: Miami, París y Zúrich, y estarán abiertas a las 211 federaciones miembro de la FIFA. Los cursos cubrirán desde los principios fundamentales de integridad hasta estrategias avanzadas para combatir el crimen organizado y el amaño de partidos.

We are committed to #SaveSport from the dangers of corruption and organized crime.

Collaborating with @FIFAcom on the second edition of the FIFA Global Integrity Programme is vital to our efforts in combating match-fixing in football.

— UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) October 22, 2024