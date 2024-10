Shakira posa sensual con dos hombres sosteniendo su cuerpo para GQ Magazine

Shakira está lista para iniciar su tan esperada gira “Las Mujeres Ya no Lloran Tour“, y en medio de su preparación concedió una entrevista a GQ Spain.

La cantante colombiana posó para el lente de Nicolas Gerardin posando con diferentes atuendos que resaltan su belleza.

Pero llamó la atención que en una de las fotos aparece con un diminuto atuendo transparente mientras es sostenida en el aire por dos galanes.

“Ha curado su duelo con música, atraído al público joven y, tras más de 30 años en los escenarios, sigue tan relevante como el primer día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GQ México y Latinoamérica (@gqmexico)

Descubre cómo fue su proceso creativo durante su duodécimo álbum, sus momentos favoritos durante su carrera y más en nuestra portada de noviembre. Todos los detalles LINK EN BIO”, escribió la revista en sus redes.

En la entrevista con Sebas E. Alonso dijo que desde su separación de Gerard Piqué su visión del amor es completamente diferente.

“No es la misma. El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes!”, dijo.

Una nueva versión de la cantante

Tras vivir muchos años en España con Piqué, Shakira se mudó a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en su vida. Pero está ansiosa de regresar con sus fans españoles, para llevarles un show espectacular.

“España para mí es un país que siempre será querido. Siempre lo voy a tener en mi corazón.

Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable”, expresó.

La estrella colombiana sigue sumando éxitos, su nuevo sencillo “Soltera” logró un récords de vistas en Youtube y ahora se prepara para su gira “más ambiciosa”.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora.

No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo. Me merezco la gira de mi vida.

Estoy tirando la casa por la ventana. Estoy feliz porque podré hacer un recorrido por las distintas etapas de mi vida artística, hasta hoy.

Será el show más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo lo más grande que te puedas imaginar. ¡Más es más y mejor!”.