Ilia Topuria lanza un mensaje a Javier Tebas por la coincidencia de su pelea con el Clásico

El campeón del peso pluma de la UFC, Ilia Topuria, ha sido noticia no solo por su próximo combate contra el estadounidense Max Holloway, sino también por el mensaje que le envió a Javier Tebas, presidente de LaLiga, tras la coincidencia del día y hora de su pelea con el esperado enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona.

En una rueda de prensa previa a su combate, que se llevará a cabo en Abu Dabi, Topuria expresó su frustración al ver que ambos eventos deportivos coinciden el mismo día. “A ver si me he equivocado y, en vez de tener que noquear a Max Holloway, tengo que noquear al responsable que puso ese partido a la misma hora, el mismo día que mi combate”, comentó con tono jocoso, aludiendo a su descontento por la situación.

Ilia Topuria: “A ver si en vez de noquear a Max Holloway tengo que noquear al responsable de poner el clásico el mismo día a la misma hora cuando mi combate se sabía desde hace 2 meses. Vamos a por Javier Tebas, es el próximo”.

pic.twitter.com/E3SC0Ce3cp — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 23, 2024

Topuria quiere “noquear” a Javier Tebas

Cuando Topuria se enteró de que la entidad encargada de establecer los horarios de los partidos es LaLiga, no dudó en señalar directamente a Tebas, diciendo: “Pues vamos a por Javier Tebas, el próximo”, generando risas entre los presentes.

Lejos de ignorar la situación, Javier Tebas respondió rápidamente a través de sus redes sociales. En un tono relajado y amigable, el presidente de LaLiga lanzó un mensaje dirigido al peleador hispano-georgiano: “@Topuriailia. No sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar ELCLÁSICO a la hora que todo el mundo quiere. 😜 Pero a Max Holloway dale con todo!”.

El intercambio entre ambos fue bien recibido tanto por los seguidores del fútbol como por los aficionados de la UFC, destacando el buen humor entre las figuras del deporte.

.@Topuriailia No sabía que me tenías en tus planes de knockouts! Te aviso que soy más difícil de tumbar que organizar ELCLÁSICO a la hora que todo el mundo quiere. 😜 Pero a Max Holloway dale con todo! pic.twitter.com/vh6oEQxLhH — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 23, 2024

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona, conocido mundialmente como “El Clásico”, tendrá lugar el sábado a las 21:00 horas (hora española). Mientras tanto, el combate de Topuria contra Holloway está previsto para las 23:00 horas (también en horario español), lo que deja poco margen para que los aficionados puedan disfrutar de ambos eventos sin conflictos de horario. A pesar de esta coincidencia, Topuria fue comprensivo con los aficionados, asegurando que no les culpa si prefieren ver el fútbol.

“Me duele que a los amantes del deporte no les han dado la oportunidad de disfrutar de estos dos eventos. No voy a decirles que no vean el partido, que disfruten de lo que quieran y gracias por el apoyo”, comentó Topuria.

A pesar de su enfado por la situación, Topuria, fiel seguidor del Real Madrid, mostró su optimismo sobre el resultado del Clásico. Al ser consultado sobre su predicción para el partido, no dudó en pronosticar una victoria para su equipo favorito: “Creo que ganará 3-1 el Real Madrid”.