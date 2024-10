LeBron James y su hijo Bronny hacen historia en la NBA

El 22 de octubre de 2024 será una fecha que quedará marcada en la historia del baloncesto y en la memoria de la familia James. LeBron James y su hijo, Bronny James, protagonizaron un hecho sin precedentes al convertirse en el primer dúo padre-hijo en jugar juntos en la NBA. Este momento tan esperado tuvo lugar durante el partido de Los Angeles Lakers contra los Minnesota Timberwolves, en el cual ambos jugadores compartieron la cancha vistiendo los icónicos colores púrpura y oro.

LeBron, que a sus 39 años sigue demostrando ser una de las mayores leyendas de este deporte, expresó su felicidad y orgullo por haber alcanzado este logro familiar. “Es la familia, siempre ha sido la familia por encima de todo”, comentó el jugador en una entrevista postpartido con la cadena TNT. El jugador, que ha dedicado más de dos décadas a la NBA, reflexionó sobre lo mucho que se había perdido en términos de tiempo familiar debido a sus compromisos con la liga. “He perdido mucho tiempo con mi familia por esta liga, viajando, perdiéndome muchas de sus cosas. Poder tener este momento en el que todavía estoy trabajando y puedo trabajar junto a mi hijo es uno de los regalos más grandes que he podido recibir”, agregó visiblemente emocionado.

“It’s always been family over everything” – LeBron

“That’s a crazy moment I’ll never forget” – Bronny pic.twitter.com/ESeJ2lrf1M

— NBA (@NBA) October 23, 2024