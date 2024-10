Comunicaciones y Saprissa empatan, y dejan todo para la vuelta

En un partido que fue de menos a más, Comunicaciones y Saprissa igualaron 1-1 en el encuentro de ida del repechaje de la Copa Centroamericana de Concacaf. El duelo se disputó en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala, dejando todo abierto para la vuelta, donde se definirá qué equipo obtendrá el ansiado pase a la Concachampions 2025.

El primer tiempo estuvo muy lejos de cumplir las expectativas de los aficionados de ambos equipos. La falta de propuestas ofensivas, un ritmo lento y la escasez de jugadas de peligro fueron la tónica de los primeros 45 minutos. Ninguno de los dos equipos logró imponer su juego, lo que resultó en un espectáculo pobre y aburrido que será fácilmente olvidado por los hinchas presentes.

#CopaCentroamericana | ¡EMPATE EN LA PEDRERA! Comunicaciones 👻 y Saprissa 🟣 empatan a un gol en el repechaje de ida de la Copa Centroamericana. Todo se definirá en el partido de vuelta que se llevará a cabo la próxima semana en Costa Rica. pic.twitter.com/vTRjeaUnNV — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 24, 2024

Empate entre Comunicaciones y Saprissa

Sin embargo, el partido cambió radicalmente en la segunda mitad. Al minuto 57, Diego Casas aprovechó un error del arquero de Saprissa, Esteban Alvarado, quien no logró despejar un balón con seguridad, permitiendo que Casas lo empujara al fondo de la red para poner en ventaja a Comunicaciones. La celebración de los locales, no obstante, duró poco, ya que cinco minutos más tarde, Javon East igualó el marcador para Saprissa tras un error similar del guardameta Fredy Pérez, quien dejó un rebote que East no desaprovechó.

Con el empate, el partido ganó en intensidad, aunque el nivel de juego seguía siendo muy discreto. Comunicaciones buscó nuevamente la ventaja, mientras que Saprissa, consciente de la importancia del gol de visitante, empezó a dosificar esfuerzos y a controlar el reloj. A medida que avanzaban los minutos, los ticos comenzaron a perder tiempo, sabiendo que el empate les dejaba en una posición favorable de cara al partido de vuelta.

El duelo decisivo se disputará la próxima semana en el Estadio Ricardo Saprissa, donde ambos equipos deberán mostrar una mejor versión si desean obtener el boleto a la Concachampions 2025. Para Comunicaciones, la tarea será complicada, ya que deberá ganar o empatar por dos o más goles para clasificar, mientras que Saprissa buscará aprovechar su localía y el gol de visitante para sellar su pase.