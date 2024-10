Trump pedirá pena de muerte para migrantes que asesinen a estadounidenses

El expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump, dijo que solicitará que se establezca la pena de muerte para migrantes convictos que asesinen a estadounidenses, lo que supone una de las propuestas más extremas en su retórica antiinmigrante.

“Tenemos que hacerlo… estoy pidiendo la pena de muerte para cualquier migrante que mate a un ciudadano estadounidense o a un agente de las fuerzas del orden (…) El Congreso lo va a aprobar”, dijo Trump ante una multitud en la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte.

