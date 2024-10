Donald Trump llama “enemigos internos” a Nancy Pelosi y Adam Schiff

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, calificó como “enemigos internos” a los demócratas Nancy Pelosi y Adam Schiff, en una entrevista con Fox News emitida el domingo.

En el programa ‘Media Buzz‘, Trump fue preguntado por sus recientes comentarios en los que acusaba a los estadounidenses que no lo votan de ser “enemigos internos”. “Creo que eso es exacto. Son gente mala”, reafirmó el exmandatario antes de decir que Schiff es “un político corrupto”.

El republicano se refirió a las acusaciones del congresista demócrata sobre los correos que intercambió su hijo, Donald Trump Jr., con una abogada rusa de la que esperaba obtener información para afectar a la entonces candidata Hillary Clinton en las elecciones de 2016. “Quería meter a mi hijo en la cárcel (…). Eso es un enemigo interno. Eso es una amenaza a la democracia”, repitió.

Trump también cargó contra Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., a la que volvió a acusar de no haber protegido el Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021.

Tras la emisión de la entrevista, Schiff escribió en X que Trump “sigue amenazando con acciones militares contra sus ‘enemigos’ internos”, algo que busca justificar con sus “falsedades habituales”.

Trump continues to threaten military action against his domestic “enemies.”

He seeks to justify it with the usual falsehoods about his impeachment and Jan 6.

But there is no justification for such dictatorial behavior.

Except dictatorial ambition. pic.twitter.com/ZEn69FrKrP

— Adam Schiff (@RepAdamSchiff) October 20, 2024