Kamala Harris responde luego de que Donald Trump la insultara en mitin

La vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, respondió a los últimos insultos contra ella por parte de su rival republicano, Donald Trump, y dijo que el comportamiento de este “degrada” la Presidencia de EE. UU.

El sábado, en un mitin en Latrobe, Pensilvania, uno de los siete estados clave en las próximas elecciones, Trump calificó a Harris de “vicepresidenta de mierd…”, comentario que fue recibido con vítores por sus seguidores.

“El pueblo estadounidense se merece algo mucho mejor. Donald Trump no debería volver a ponerse detrás del sello de presidente de EE. UU. No se ha ganado el derecho y por eso va a perder”, expresó la demócrata en una entrevista con el activista Al Sharpton, en MSNBC.

Harris opinó que Trump debería fijar un estándar no solo nacionalmente, sino a nivel internacional, y aseguró que su comportamiento “degrada la oficina” de la Presidencia del país.

Posteriormente, en un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, antes Twitter, Harris señaló que Trump es “peligroso”. “Para mí y para muchos de sus antiguos colaboradores está claro que Donald Trump es peligroso”, escribió.

It is clear to me—and to many of his former staff—that Donald Trump is dangerous. This includes:

–His Chief of Staff

–His Defense Secretary

–His National Security Advisor

–His Vice President

Any many, many more.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 21, 2024