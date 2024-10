Casillas “ve positivo” que se jueguen partidos de La Liga en Estados Unidos

Iker Casillas, una de las grandes leyendas del fútbol español, se pronunció recientemente sobre la posibilidad de que partidos oficiales de LaLiga puedan jugarse en Estados Unidos, calificándolo como algo “muy positivo” para la expansión del fútbol y de la marca de LaLiga a nivel global. Casillas expresó estas opiniones durante un evento en Nueva York organizado por LaLiga y ESPN, quien tiene los derechos de transmisión de esta competencia en Estados Unidos.

Casillas destacó que, en un contexto globalizado, el deporte no puede quedarse al margen de la evolución y la expansión a nuevos mercados. “Es el tema de la evolución. Al final, que ya se plantee que LaLiga pueda venir a jugar a EE.UU. me parece una evolución de la competición, algo que es positivo, algo que la gente demanda”, comentó.

🤔 Iker Casillas se muestra a favor del gran deseo de LaLiga: 👍 “Puede ser muy positivo”https://t.co/wxsy89C3IZ — Tiempo de Juego (@tjcope) October 25, 2024

Casillas asegura que el futbol “se ha globalizado”

Casillas también hizo referencia a otros torneos que ya han experimentado con el modelo de jugar en el extranjero, como la Supercopa de España, que se ha llevado a cabo en Arabia Saudita en los últimos años. Este precedente, según él, demuestra que el fútbol español está abriendo sus puertas a un público internacional, y que esta iniciativa podría extenderse a otros partidos de LaLiga. Además, Casillas argumentó que “es cuestión de abrir un poco la mente y el criterio” para adaptarse a las exigencias de los seguidores internacionales.

Esta semana se conoció que LaLiga desea trasladar el partido de la jornada 18, que enfrenta al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, a la ciudad de Miami. Programado para el 21 o 22 de diciembre, este encuentro ha despertado tanto el interés de los fanáticos como el debate entre organismos deportivos. Ya en 2018, se intentó realizar un partido de liga en Estados Unidos, un Barcelona contra Girona, pero la FIFA, la UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) bloquearon la iniciativa en ese momento.

Para que el enfrentamiento entre el Barça y el Atlético pueda jugarse en Estados Unidos, será necesaria la aprobación de estos mismos organismos, quienes, aunque reconocen la importancia del desarrollo global de LaLiga, también buscan preservar la integridad y la tradición del fútbol español. Sin embargo, con figuras de renombre como Casillas respaldando la idea, es posible que este sueño de ver a LaLiga en Miami se convierta en una realidad en un futuro cercano.

Iker Casillas explicó que llevar partidos de LaLiga fuera de España no solo aumentaría la visibilidad de los equipos, sino que también posicionaría a LaLiga como una competencia globalmente accesible. Según él, partidos de alto perfil, como un enfrentamiento entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, tienen una gran demanda y podrían lograr una audiencia notable en Estados Unidos. “A mí no me parece mal, siempre que haya alguien que quiera y que exista la demanda de ver un partido como un Barcelona-Madrid, un Barcelona-Atlético, un Girona-Real Sociedad, y quieras darle difusión”, dijo Casillas, señalando que la idea podría fortalecer la marca de LaLiga y ampliar su posicionamiento a nivel internacional.