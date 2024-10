Trump advierte que, si gana las elecciones, “sacará del negocio” a los carteles

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, echó mano del reciente asesinato de un veterano del Ejército de EE. UU., en el norte de México, para advertir que, si gana las elecciones, “sacará del negocio” a los carteles.

Durante un mitin de campaña en la pequeña ciudad de Tempe, Arizona, Trump, que gobernó entre 2017 y 2021, se refirió al asesinato a tiros de Nick Quets, de 31 años, en una carretera en el norte de Sonora, México, la noche del viernes pasado cuando se encontraba de paseo con unos amigos.

“Hace apenas unos días, un joven veterano de la Infantería de Marina llamado Nicholas Quets, de aquí mismo, de Arizona, conducía por México para pasar un fin de semana en la playa (…) cuando fue brutalmente acribillado en la carretera y asesinado por miembros de un cártel mexicano, y fue brutal. Sin ningún motivo”, relató el expresidente.

Los padres, la hermana y el cuñado de Quets se hicieron presentes en el mitin de hoy y Trump se dirigió a ellos para expresarle sus condolencias y prometerles que bajo su segunda administración logrará “una victoria completa y total sobre estos monstruos”. “Recuperaremos nuestro territorio, restauraremos las fronteras soberanas de los EE. UU. de América y sacaremos rápidamente del negocio a los cárteles. Se van a ir”, recalcó el candidato.

THANK YOU, ARIZONA! With your help, 12 DAYS from now, we are going to win Arizona, we are going to defeat Kamala Harris, and we are going to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/ONogXBkQhx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2024