Sean “Diddy” Combs enfrenta nueva demanda de agresión sexual a un menor

Los problemas para Sean “Diddy” Combs no terminan, pues ahora enfrenta una nueva demanda por haber agredido sexualmente a un niño de 10 años.

Esta denuncia se suma a más 100 demandas presentadas en contra del rapero en el último año.

Tony Buzbee, el abogado que representa a múltiples víctimas de los presuntos abusos, presentó la nueva demanda el lunes 28 de octubre.

El demandante, identificado en el documento como “John Doe”, sostiene que sus padres contrataron a un consultor de la industria para ayudarlo en su carrera.

JUST IN; Sean “Diddy” Combs has been accused of ra*ping a 10 year old boy in the latest round of lawsuits against him.

The accusers claims he met the disgraced music mogul in 2005 when he was just 10 and trying to make it as an actor or rapper.

The then-boy’s parents had hired… pic.twitter.com/e9NKYBoS7b

— Zaki Solja (@zakisolja) October 28, 2024